Эффективные стратегии накопления: советы экономиста

Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик, подчеркнул важность того, что для людей с невысоким заработком нет мгновенных способов значительного накопления средств. Он поделился с "Лентой.ру" методами эффективного накопления денег.
Чтобы сберегать средства без ущерба для текущих расходов, Михаил предложил откладывать 10 процентов от любого дохода. Эти средства следует переводить на отдельный счет сразу после получения зарплаты. Он подчеркнул, что это должно быть обязательным платежом, как налоги или квартплата.
Михаил Беляев, экономист, сказал: "Рациональное планирование расходов": Экономист также подчеркнул важность разумного управления финансами. Это не означает, что нужно жить в аскетических условиях, но важно определить, что действительно важно, а что — нет. Эмоциональные покупки, совершаемые под влиянием моментальных желаний, следует избегать.
Михаил Беляев советует также планировать большие обязательные покупки в соответствии с доходами, чтобы совершать их в самый подходящий момент и избегать дополнительных расходов. Кроме того, стоит изучить информацию о налоговых вычетах и использовать возможные скидки, чтобы максимизировать свои накопления.
После формирования небольшой финансовой подушки, Михаил предлагает разместить ее в доходных активах, хотя бы на банковском вкладе. Это может приносить небольшой доход в виде процентов. Позже, когда уровень финансовой грамотности вырастет, можно рассмотреть более сложные инструменты, такие как инвестиции на рынке ценных бумаг через индивидуальные инвестиционные счета.
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