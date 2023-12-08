В России резко выросло потребление электроэнергии

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

В пятницу энергопотребление в России достигло нового исторического максимума — 168 765 МВт, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Системного оператора Единой энергосистемы.

Фото: Wikimedia by Евгений Катышев

Эта цифра — суммарная по ЕЭС в совокупности с изолированными электросетями, и она на 2 821 МВт больше прежнего рекорда, установленного 10 января 2023 года.

Повышенная нагрузка стала следствием сильного похолодания на большей части территории страны. Исторические максимумы отмечены 6-8 декабря также в двух объединённых и шести региональных энергосистемах. При продолжении аномальных морозов и они могут быть обновлены — энергетики ожидают дальнейшего роста потребления.

Можно с уверенностью утверждать, что это не приведёт ни каким нештатным ситуациям — электроэнергии в РФ производится в избытке. Чего не скажешь об Украине, которая сейчас столкнулась с дефицитом — там призывают потребителей к экономии.