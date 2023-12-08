"Укрэнерго" призывает экономить электроэнергию, передаёт в пятницу РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным диспетчерского центра, утром 7 декабря уровень потребления стал рекордным в этом отопительном сезоне; высоким он был и днём ранее. Причиной энергетики считают сильное похолодание.
"На электростанциях пока нет свободных мощностей", — констатирует "Укрэнерго" в своём заявлении.
Сложности в работе украинской энергосистемы обусловлены ремонтами инфраструктуры — не только после обстрелов, но и плановыми.
Пока дефицит удаётся покрывать за счёт импорта энергии из Румынии и Польши, но если ситуация будет оставаться столь же напряжённой, придётся прибегнуть к отключениям по графику, как в прошлом году, предупредили в "Укрэнерго".
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