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Украинцев призвали экономить электроэнергию

0:52
Мир » Бывший СССР » Украина

"Укрэнерго" призывает экономить электроэнергию, передаёт в пятницу РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Украинцев призвали экономить электроэнергию
Фото: war.ukraine.ua by Konstantin & Vlada Liberov

По данным диспетчерского центра, утром 7 декабря уровень потребления стал рекордным в этом отопительном сезоне; высоким он был и днём ранее. Причиной энергетики считают сильное похолодание.

"На электростанциях пока нет свободных мощностей", — констатирует "Укрэнерго" в своём заявлении.

Сложности в работе украинской энергосистемы обусловлены ремонтами инфраструктуры — не только после обстрелов, но и плановыми.

Пока дефицит удаётся покрывать за счёт импорта энергии из Румынии и Польши, но если ситуация будет оставаться столь же напряжённой, придётся прибегнуть к отключениям по графику, как в прошлом году, предупредили в "Укрэнерго".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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