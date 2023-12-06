Оливье обойдётся россиянам в этом году на 8% дороже

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чтобы приготовить оливье с колбасой на 4 человек, россиянам нужно будет потратить 523 рубля. Такая стоимость продуктов для самого популярного новогоднего салата была зафиксирована в российских магазинах во второй половине ноября 2023 года.

Фото: wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0.

Таким образом ясно, что набор продуктов для приготовления оливье подорожал почти на 8%, или на 37 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, уточняет Газета.Ru.

Эксперты уточнили, что стоимость оливье рассчитывалась, исходя из классической рецептуры, для которой нужно полкилограмма картофеля, по 400 граммов консервированного зелёного горошка и маринованных огурцов, 300 граммов варёной колбасы, по 200 граммов моркови и майонеза, 5 куриных яиц, 100 граммов репчатого лука и 30 граммов зелени (петрушки или укропа).

Больше всего в цене из этого набора подскочили яйца — на 25% по сравнению с 2022 годом. На 18% подорожала морковь, на 11% — свежая зелень. На 7% стала дороже варёная колбаса, на 5% — маринованные огурцы, за которыми идут зелёный горошек и картофель (4% и 3% соответственно).

Из указанного набора дешевле стал только майонез — на 3%.

Сколько стоит приготовить оливье? Стоимость и цены на продукты Новогоднего салата.