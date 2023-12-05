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Ирина Гусакова

Диетолог назвал продукты, которые подорожают к Новому году

3:38
Общество » Семья

К Новому году традиционно дорожают продукты, которые обычно присутствуют на праздничном столе, предупреждает читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог назвал продукты, которые подорожают к Новому году
Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Какие продукты подорожают к Новому году

Первое место — икра. Дорожает к 1 января на глазах. Возможно, в этом не признаются ритейлеры, но фактически скидки на эту продукцию отсутствуют. Формально, конечно, ценник не изменится, но об акциях на эту продукцию можно забыть. А рыночные торговцы или небольшие магазины скромничать не станут.

"Помните о необходимости умеренного потребления икры, даже в праздник. 50-70 г этого продукта на человека в день будет более чем достаточно. Крайне важно, что красная икра является источником полезных ненасыщенных жирных кислот, которых традиционно не достает в нашем рационе. Так что смело покупайте пару небольших баночек икры, но большую банку брать точно не стоит", — напоминает эксперт.

Второе место — набор оливье. Если в обычное время существует понятие индекс борща для определения средней стоимости популярного супа, то в праздники мы можем смело говорить об индексе оливье. Конечно, цена на оливье будет расти, точнее на его ингредиенты.

"Я бы смело рекомендовал этот салат в качестве главного блюда на праздничном столе. Однако необходимо выполнить пару условий — откажитесь от говядины и любого другого красного мяса в основе салата. Лучше выбрать курицу или идейку. Так вы значительно сократите потребление вредного для сердечно-сосудистой системы мясного продукта. Майонез смело оставляем в качестве самой вкусной и полезной заправки. Майонез следует употреблять в умеренных количествах, соуса не должно быть больше самого салата, скорее майонез нужен для придания необходимой консистенции и вкуса", — отмечает эксперт.

Диетолог уверен, что майонеза не стоит бояться. Главное — выбирать качественный продукт с хорошим составом. Растительные масла как основа необходимы нам как источник ненасыщенных жирных кислот и омега-кислот. Растительные масла не содержат холестерин, как животные продукты. Желтки, которых в майонезе не так много, также являются ценным источником витаминов и микроэлементов. Точно не стоит заменять майонез сметаной.

"Может показаться, что сметана более лёгкий и полезный продукт, но, к сожалению, это уже давно не так. Молочные продукты, кроме насыщенных жиров, содержат в избытке антибиотики и гормоны, которые попадают в продукцию через корм животных. Еще одним опасным фактором является наличие природных траснжиров в молочной продукции, которые признанно вредны организму человека", — предупреждает диетолог.

Третье место — фрукты, особенно экзотика. Ананасы, манго, кокос или даже бананы с мандаринами существенно выросли в цене за последнее время. Не исключено, что к Новому году нас ждет новый рост цен. Употребляйте сладкие фрукты в умеренном количестве, к сожалению, при неумеренном употреблении сладкие фрукты тоже могут быть опасны. Фрукты, конечно, лучше, чем просто сахар. Но фрукты тоже в избытке содержат сахара натурального происхождения.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы продукты питания
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