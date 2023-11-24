Банк России на заключительном в 2023 году заседании совета директоров, которое пройдет 13 декабря, может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16%.
Такой сценарий не исключает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Я считаю равновероятным либо сценарий повышения ключевой с 15% до 16%, на 100 базисных пунктов, либо сохранение ставки на уровне 15%", — сообщил банкир на встрече с представителями СМИ.
По мнению Пьянова базовая ставка ЦБ может быть повышена из-за роста инфляции. Также один из руководителей ВТБ отметил, что он лично проголосовал за повышение ключевой ставки, если бы входил в совет директоров финансового регулятора.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.