Топ-менеджер ВТБ допустил увеличение ключевой ставки до 16% в 2023 году

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России на заключительном в 2023 году заседании совета директоров, которое пройдет 13 декабря, может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16%.

Фото: infinica.ru

Такой сценарий не исключает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Я считаю равновероятным либо сценарий повышения ключевой с 15% до 16%, на 100 базисных пунктов, либо сохранение ставки на уровне 15%", — сообщил банкир на встрече с представителями СМИ.

По мнению Пьянова базовая ставка ЦБ может быть повышена из-за роста инфляции. Также один из руководителей ВТБ отметил, что он лично проголосовал за повышение ключевой ставки, если бы входил в совет директоров финансового регулятора.

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