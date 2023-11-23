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Рубль вошёл в устойчивый коридор и укрепил позиции к доллару

1:14
Экономика

Рубль вошёл в устойчивый коридор и укрепил позиции к доллару. С начала ноября "американец" подешевел к российской валюте на 5,35 процента.

Рубль вошёл в устойчивый коридор и укрепил позиции к доллару
Фото: Openverse by sergey245x is licensed under CC BY 2.0

Активное укрепление российской валюты обусловлено принятыми мерами для стабилизации валютного рынка. Одной из основных мер является обязательство для экспортёров вернуть средства, полученные от валютных операций, на местные счета.

Начиная с 16 октября, отдельные экспортёры должны перечислять не менее 80 процентов выручки в российские банки, а продавать не менее 90 процентов от этой суммы.

"Указ президента о продаже валютной выручки — это одновременно ещё и психологический сигнал рынку. Если мы вспомним, то отмена аналогичного требования продажи валютной выручки в 2022 году пришлась на июнь, тогда доллар торговался в районе 55 рублей — в тот момент это тоже был сигнал рынку, что укрепление рубля чрезмерно", — пояснил "Известиям" финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Павел Сокол.

Как уточняют эксперты, однако потенциал роста российской валюты ещё не исчерпан.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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