Рубль вошёл в устойчивый коридор и укрепил позиции к доллару. С начала ноября "американец" подешевел к российской валюте на 5,35 процента.
Активное укрепление российской валюты обусловлено принятыми мерами для стабилизации валютного рынка. Одной из основных мер является обязательство для экспортёров вернуть средства, полученные от валютных операций, на местные счета.
Начиная с 16 октября, отдельные экспортёры должны перечислять не менее 80 процентов выручки в российские банки, а продавать не менее 90 процентов от этой суммы.
"Указ президента о продаже валютной выручки — это одновременно ещё и психологический сигнал рынку. Если мы вспомним, то отмена аналогичного требования продажи валютной выручки в 2022 году пришлась на июнь, тогда доллар торговался в районе 55 рублей — в тот момент это тоже был сигнал рынку, что укрепление рубля чрезмерно", — пояснил "Известиям" финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Павел Сокол.
Как уточняют эксперты, однако потенциал роста российской валюты ещё не исчерпан.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.