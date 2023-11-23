Рубль вошёл в устойчивый коридор и укрепил позиции к доллару

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рубль вошёл в устойчивый коридор и укрепил позиции к доллару. С начала ноября "американец" подешевел к российской валюте на 5,35 процента.

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Активное укрепление российской валюты обусловлено принятыми мерами для стабилизации валютного рынка. Одной из основных мер является обязательство для экспортёров вернуть средства, полученные от валютных операций, на местные счета.

Начиная с 16 октября, отдельные экспортёры должны перечислять не менее 80 процентов выручки в российские банки, а продавать не менее 90 процентов от этой суммы.

"Указ президента о продаже валютной выручки — это одновременно ещё и психологический сигнал рынку. Если мы вспомним, то отмена аналогичного требования продажи валютной выручки в 2022 году пришлась на июнь, тогда доллар торговался в районе 55 рублей — в тот момент это тоже был сигнал рынку, что укрепление рубля чрезмерно", — пояснил "Известиям" финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Павел Сокол.

Как уточняют эксперты, однако потенциал роста российской валюты ещё не исчерпан.

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