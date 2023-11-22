После выборов 2024 года могут принять новые решения по СВО и экономике

1:31 Your browser does not support the audio element. Политика

В 2024 году, после выборов президента РФ, могут быть приняты новые стратегические решения, касающиеся специальной военной операции и экономики страны. Это указано в докладе "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Фото: www.pikabu.ru

"Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой", — считают эксперты.

Помимо этого, в документе есть сведения о том, что региональные выборы 2023 года прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году. В том числе, на результаты кандидатов от власти повлияло значительное снижение за год негативных социальных эффектов от частичной мобилизации.

Таким образом, авторы доклада прогнозируют, что в начале 2024 года, ещё до начала выборов президента, на региональную политику повлияют рост цен и колебания курса рубля, а также такие психологические факторы, как тревожность и апатия, усиление "внутрирегиональной вертикали". Вдобавок, влияние может оказать выставка на ВДНХ в качестве возможности пиара регионального позиционирования.