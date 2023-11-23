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Прибыль банковского сектора России в октябре сократилась на 13%

1:43
Экономика

Чистая прибыль банковского сектора России в октябре снизилась до 256 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в сентябре, согласно данным Банка России. Этот показатель уменьшился из-за отрицательной валютной переоценки на 66 млрд рублей, вызванной укреплением рубля на 4,5%. Также отрицательно повлияла переоценка ценных бумаг на 8 млрд рублей, связанная с ростом рыночных ставок.

Прибыль банковского сектора России в октябре сократилась на 13%
Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Банки также признали убытки от переоценки ценных бумаг на сумму около 20 млрд рублей, которые были отражены в капитале как прочий совокупный доход. С начала года сектор заработал 2,9 трлн рублей, однако не весь этот доход будет учтен в регулятивном капитале. Без учета выплаты дивидендов в капитал будет включено около 2,1 трлн рублей, в том числе за счет корректировок МСФО по роспуску резервов и отрицательной переоценки ОФЗ.

Основная прибыль в октябре выросла на 8% до 275 млрд рублей, в основном благодаря росту чистых процентных доходов на 16 млрд рублей, обусловленному продолжающимся увеличением объемов кредитования. Количество прибыльных банков увеличилось на 11, достигнув 259, что составляет 80% от общего числа банков. По итогам первых десяти месяцев 2023 года прибыльными оказались 284 банка, что составляет 88% от общего числа, с долей в активах сектора 99%.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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