Силуанов: налог на сверхприбыль пока принёс в бюджет 40 млрд

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по налогу на сверхприбыль компании перечислили в бюджет 40 млрд рублей. При этом планируется 300 млрд рублей.

Фото: kremlin.ru

Однако, по словам Силуанова, в ведомстве считают, что основной период уплаты может прийтись на ноябрь-декабрь текущего года.

"По налогу на сверхприбыль, мы планировали привлечь порядка 300 миллиардов рублей. Из них, из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 миллиардов рублей. Но основной период уплаты — это будет ноябрь-декабрь", — заметил глава Минфина в ходе своего выступления на расширенном заседании бюджетного комитета в Совете Федерации.

В заключение он выразил надежду, что до конца 2023 года планируемая цифра будет выполнена "в ту или иную сторону".