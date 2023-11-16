Экономист Чирков: при увеличении числа пенсионеров государство вынужденно увеличивает расходы

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Старение населения является одним из самых значительных демографических вызовов, с которыми сталкиваются многие страны, и Россия не является исключением. Это процесс, при котором доля пожилого населения страны увеличивается относительно молодого.

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“Для экономики это скорее минус, чем плюс, то есть это увеличивает расходы государства и уменьшает доходы, вернее не уменьшает, а, может быть, сдерживает рост на продукты и так далее. Количество этих людей растет и государство начинает терять в доходах, потому что некоторые люди выходят на пенсию и перестают заниматься параллельно какой-то деятельностью, работать на тех же местах, где они работали раньше, тем более что пенсионная система устроена сейчас так, что работающие пенсионеры получают пенсию гораздо ниже, чем неработающие”, - рассказал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков.

Воздействие старения на экономический рост не может быть недооценено. С одной стороны, старение населения может создать определённое экономический давление. Пенсионные системы становятся более непрочными, поскольку нарастает количество лиц, которым требуется пенсионное обеспечение. Кроме того, резкое сокращение количества рабочей силы может привести к уменьшению производительности и экономического роста.

“В данном случае такие наиболее простые профессии, где относительно невысокая заработная плата, они как раз будут в наибольшей степени страдать от оттока населения со стороны рабочей силы. Потому что там, где относительно более низкие зарплаты, люди более мотивированы, чтобы уходить на пенсию без сохранения условно рабочего места, без продолжения трудовой деятельности”, - поделился эксперт.

Однако старение населения также может иметь и положительные аспекты для экономики России. С ростом доли пожилого населения, повышается спрос на продукты и услуги, связанные с здравоохранением, уходом, оздоровительными программами и развлечениями для пожилых людей. Это создает новые возможности для бизнесов, ориентированных на эти сегменты рынка.