Пользователи приложения "Сбер" снова сообщили о сбое

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В понедельник 13 ноября в мобильном приложении Сбера "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, многие пользователи сталкивались с тем, что не могут совершить денежный перевод.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как отмечают пользователи на портале "Сбой.рф", при попытке перевести средства с помощью приложения указывалось, что "сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже".

В настоящее время все сервисы "Сбербанка онлайн" работают в штатном режиме. Специалисты оперативно восстановили работу сервисов "Сбербанка онлайн", отметили в компании.

Из данных портала "Сбой.рф" следует, что пользователи начали сообщать о проблемах со "Сбербанком онлайн" днем 13 ноября. Чаще всего жалобы поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. Были также фиксировались обращения от пользователей из Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана.