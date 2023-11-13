В понедельник 13 ноября в мобильном приложении Сбера "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, многие пользователи сталкивались с тем, что не могут совершить денежный перевод.
Как отмечают пользователи на портале "Сбой.рф", при попытке перевести средства с помощью приложения указывалось, что "сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже".
В настоящее время все сервисы "Сбербанка онлайн" работают в штатном режиме. Специалисты оперативно восстановили работу сервисов "Сбербанка онлайн", отметили в компании.
Из данных портала "Сбой.рф" следует, что пользователи начали сообщать о проблемах со "Сбербанком онлайн" днем 13 ноября. Чаще всего жалобы поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. Были также фиксировались обращения от пользователей из Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана.
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