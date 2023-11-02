Падение российского автомобильного рынка стоит МТС почти 300 млн рублей

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания МТС объявила об обесценивании своего подразделения по производству автомобильной техники — "МТС Авто".

Всего компании придётся списать 282 млн рублей.

Причина — резкое падение российского автомобильного рынка в 2022г. После введения ограничений на поставку иномарок в России рынок рухнул в штучном выражении на 58,7% (до 626 тыс. штук), в денежном выражении — на 40,9% (до 1,6 млрд рублей).

Согласно прогнозам прежнего российского отделения PricewatererhouseCoopers — ныне "Технологии доверия", восстановления можно ждать не ранее 2027г. К этому времени количеству проданных машин в год должно выйти на уровень 1,49-1,55 млн штук.

В 2022 году из-за запрета на участие российских команд в международных киберспортивных турнирах МТС также пришлось избавиться от команды GambitEsports, продав ее американской Cloud9. Это стоило сотовому оператору 207 млн рублей.