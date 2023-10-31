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Партия "Справедливая Россия" предлагает ограничить рост цен на топливо инфляцией

1:54
Экономика

Партия "Справедливая Россия — За правду" представила законопроект, в соответствии с которым предлагается ввести ограничения на рост цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, связывая их уровень с инфляцией. Эту инициативу сообщает газета "Известия", ссылаясь на материалы законопроекта, который отправлен в Госдуму.

Партия "Справедливая Россия" предлагает ограничить рост цен на топливо инфляцией
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению депутатов, цены на топливо в России не связаны с рыночными факторами и стоимостью нефти, а скорее зависят от других, неконтролируемых факторов, что приводит к непрерывному росту цен. Несмотря на наличие определенных ограничений и мер, введенных ранее, ситуация не улучшилась.

Исходя из этого, депутаты предлагают закрепить в законе, что рост розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин не должен превышать ожидаемый уровень инфляции, который определяется законом о бюджете на финансовый год и плановый период.

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", подчеркивает, что властям нужно больше полномочий для регулирования цен на топливо. Рост цен на топливо оказывает негативное воздействие на экономику России и обычных граждан, так как это приводит к повышению цен на продукты и товары первой необходимости. В связи с этим, он выступает за введение государственного регулирования цен на топливо.

Миронов также указал, что в некоторых регионах цены на топливо формируются не с помощью рыночных механизмов, а путем сговора нескольких крупных компаний. Сегодня всего четыре компании контролируют большую часть рынка нефтедобычи в стране. Эти компании также оказывают влияние на процесс переработки нефти и продажи бензина. Федеральная антимонопольная служба уже предупреждала организации о росте цен на топливо.

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Курс рубля, рост цен, бюджет России и индексация пенсий. 1001 секунда об экономике #139 - 28.10.2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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