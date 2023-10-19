В Министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что власти страны не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию из-за санкций. Вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева некорректно процитировали.
Ранее со ссылки на Торебаева сообщалось, что Казахстан перестал поставлять в Россию 106 наименований товаров в связи с ограничительными мерами, которые были введены США, Евросоюзом и рядом других государств.
Среди таких товаров были названы дроны, специализированная электроника и чипы.
Однако в Министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что сообщения о запрете на продажу в Россию определённых групп товаров некорректны.
"Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
В министерстве заявили, что 106 видов товаров, о которых упомянул вице-министр, входят в перечень товаров двойного назначения. И подчеркнули, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет.
Такой экспортный контроль относится к национальной компетенции, что предусмотрено и Договором о ЕАЭС, отметили в министерстве.
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