В Казахстане заявили, что не запрещали экспорт каких-либо товаров в Россию

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что власти страны не устанавливали запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию из-за санкций. Вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева некорректно процитировали.

Фото: "Товарный вагон // Freight Car" by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее со ссылки на Торебаева сообщалось, что Казахстан перестал поставлять в Россию 106 наименований товаров в связи с ограничительными мерами, которые были введены США, Евросоюзом и рядом других государств.

Среди таких товаров были названы дроны, специализированная электроника и чипы.

Однако в Министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что сообщения о запрете на продажу в Россию определённых групп товаров некорректны.

"Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве заявили, что 106 видов товаров, о которых упомянул вице-министр, входят в перечень товаров двойного назначения. И подчеркнули, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет.

Такой экспортный контроль относится к национальной компетенции, что предусмотрено и Договором о ЕАЭС, отметили в министерстве.

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