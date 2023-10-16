Япония потребовала от России снять запрет на ввоз рыбы

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония потребовала от России снять запрет на ввоз рыбы. Об этом заявил директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного распространения Кацуро Китагава.

Фото: openverse.org

Россельхознадзор с 16 октября ввёл запрет на импорт рыбы из Японии. Произошло этого после того, как власти этой страны санкционировали сброс воды с АЭС "Фукусима". В Токио уверяют, что это совершенно безопасно. В МАГАТЭ тоже. Однако в соседних с Японией странах в этом не так уверены. Китай, например, полностью запретил ввоз рыбы из Японии.

Ранее Россельхознадзор направлял японской ветеринарной службе письмо, в котором отметил необходимость обсудить проблему сброса воды, а также попросил предоставить данные о методе радиологических исследований экспортируемой рыбы.

В МИД Японии заявляли 15 октября, что Токио предоставил Москве дополнительную информацию о сбросе воды.

"Относительно решения России по ужесточению импортных ограничений на японскую рыбную продукцию в связи со сбросом воды, прошедшей очистку через систему ALPS, мы довели до сведения следующее. Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идёт вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву", — цитирует МИД Японии заявление Китагавы.

Стоит заметить, этот вопрос он обсудил с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко.

Общий объём российского импорта рыбы из Японии крайне незначителен. Основным импортёром в данном случае является Китай. В Токио, однако, не преминули высказаться и по поводу решения Москвы.

Впрочем, едва ли это заявление японского МИДа будет принято во внимание.

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