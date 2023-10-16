Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастроэнтеролог рассказала, как должен выглядеть завтрак гипертоника
Автоэксперт Моржаретто заявил, что к концу 2023 года сильно подорожают автомобили
В Астрахани дрались на кулаках сразу 300 человек
В Израиле сообщили, что для визита Зеленского время сейчас "неподходящее"
Глава МИД Украины Кулеба призвал не отвлекаться от украинского конфликта из-за эскалации в Израиле
Арестович против Зеленского: в чем причины информационной войны
Дерматолог Махнова объяснила, почему нельзя удалять бородавки самостоятельно
Врач напомнила о последствиях зависимости от сосудосуживающих капель
Политолог Бардин назвал ситуацию с президентскими выборами 2024 года в США вызывающей тревогу

Япония потребовала от России снять запрет на ввоз рыбы

2:08
Экономика

Япония потребовала от России снять запрет на ввоз рыбы. Об этом заявил директор департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного распространения Кацуро Китагава.

Япония потребовала от России снять запрет на ввоз рыбы
Фото: openverse.org

Россельхознадзор с 16 октября ввёл запрет на импорт рыбы из Японии. Произошло этого после того, как власти этой страны санкционировали сброс воды с АЭС "Фукусима". В Токио уверяют, что это совершенно безопасно. В МАГАТЭ тоже. Однако в соседних с Японией странах в этом не так уверены. Китай, например, полностью запретил ввоз рыбы из Японии.

Ранее Россельхознадзор направлял японской ветеринарной службе письмо, в котором отметил необходимость обсудить проблему сброса воды, а также попросил предоставить данные о методе радиологических исследований экспортируемой рыбы.

В МИД Японии заявляли 15 октября, что Токио предоставил Москве дополнительную информацию о сбросе воды.

"Относительно решения России по ужесточению импортных ограничений на японскую рыбную продукцию в связи со сбросом воды, прошедшей очистку через систему ALPS, мы довели до сведения следующее. Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идёт вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву", — цитирует МИД Японии заявление Китагавы.

Стоит заметить, этот вопрос он обсудил с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко.

Общий объём российского импорта рыбы из Японии крайне незначителен. Основным импортёром в данном случае является Китай. В Токио, однако, не преминули высказаться и по поводу решения Москвы.

Впрочем, едва ли это заявление японского МИДа будет принято во внимание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
ВСУ окружили бойца РФ: он гранатой подорвал себя вместе с ними

Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.

В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела дочери
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев Приштина пытается не допустить новых выборов на севере Косова Михаил Плисюк
Стало известно, как Незлобин, Назаров, Хаматова живут за границей
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Последние материалы
В Израиле сообщили, что для визита Зеленского время сейчас "неподходящее"
Глава МИД Украины Кулеба призвал не отвлекаться от украинского конфликта из-за эскалации в Израиле
Арестович против Зеленского: в чем причины информационной войны
Дерматолог Махнова объяснила, почему нельзя удалять бородавки самостоятельно
Врач напомнила о последствиях зависимости от сосудосуживающих капель
Политолог Бардин назвал ситуацию с президентскими выборами 2024 года в США вызывающей тревогу
Ольга Бузова опубликовала видео в новом сексуальном образе — подписчиков смутило отсутствие пластичности
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты
Модель Валентина Иванова показала, что Тимати подарил ей на день рождения
Жимолость: осенний уход ягодника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников