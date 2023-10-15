В августе текущего года японское правительство ввело запрет на экспорт в Россию определенных категорий подержанных автомобилей. Теперь запрещено ввозить в Россию автомобили с двигателями, объем которых превышает 1,9 литра, а также автомобили с гибридными и электрическими двигателями.
Согласно мнению экспертов, есть определенные сомнения относительно целесообразности параллельного импорта подержанных автомобилей из Японии. Экономист Олег Буклемишев подчеркнул, что в основном через параллельный импорт в Россию поставляются более дорогие автомобили. Автомобили с пробегом, как правило, принадлежат к другой ценовой категории, что делает ввоз таких машин малоэффективным для дилеров, сообщает издание msk1.ru.
Один из экспертов, Дмитрий Стрельцов, выразил более оптимистичное мнение. Он утверждает, что, например, возможно ввозить праворульные автомобили через посредников в третьих странах.
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