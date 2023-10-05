Владимир Путин рассказал о падении экономики европейских стран и выгоде США.

Президент России объяснил, что Европа существенно пострадала в экономическом плане.

"Европейская экономика — вжик, упала вниз, а конкурентоспособность их главного с точки зрения экономической составляющей конкурента — Соединённых Штатов — резко возросла", — объяснил российский лидер во время своего выступления на форуме на Валдае.