Владимир Путин рассказал о падении экономики европейских стран и выгоде США.
Президент России объяснил, что Европа существенно пострадала в экономическом плане.
"Европейская экономика — вжик, упала вниз, а конкурентоспособность их главного с точки зрения экономической составляющей конкурента — Соединённых Штатов — резко возросла", — объяснил российский лидер во время своего выступления на форуме на Валдае.
Ранее Владимир Путин русской пословицей ответил главе Евросовета о переделе Нагорного Карабаха.
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