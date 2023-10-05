Владимир Путин подробно изложил позицию Россию по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.
Президент РФ рассказал, что Россия 15 лет предлагала Армении отдать 5 территорий у Карабаха Азербайджану. Это позволило бы Армении, по словам российского лидера, сохранить себе часть территорий.
"Нам ответили, что будут сражаться", — сказала глава РФ.
Путин отметил, что произошедшее было неизбежным.
"Карабах ушёл, можно, что угодно говорить, но Армения это признала — Карабах — это часть Азербайджана. А нам что делать было?" — объяснил президент России.
Главе Евросовета о переделе Нагорного Карабаха Путин ответил пословицей.
"Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала", — цитирует слова главы РФ Telegram-канал "Осторожно, новости".
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