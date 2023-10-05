Путин ответил главе Евросовета о переделе Нагорного Карабаха: “Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала”

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Владимир Путин подробно изложил позицию Россию по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.

Фото: kremlin.ru

Президент РФ рассказал, что Россия 15 лет предлагала Армении отдать 5 территорий у Карабаха Азербайджану. Это позволило бы Армении, по словам российского лидера, сохранить себе часть территорий.

"Нам ответили, что будут сражаться", — сказала глава РФ.

Путин отметил, что произошедшее было неизбежным.

"Карабах ушёл, можно, что угодно говорить, но Армения это признала — Карабах — это часть Азербайджана. А нам что делать было?" — объяснил президент России.

Главе Евросовета о переделе Нагорного Карабаха Путин ответил пословицей.

"Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала", — цитирует слова главы РФ Telegram-канал "Осторожно, новости".