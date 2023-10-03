Политолог Сергей Марков прокомментировал ослабления рубля.
Марков отреагировал на новый показатель курса доллара, который перевалил за отметку в 98 рублей.
"Доллар опять атакует", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков считает, что власти не предпринимают никаких мер в поддержку рубля. Единственный их шаг, по словам политического экперта, заключается в повышении процентной ставки. Политолог уверен, что это наносит ущерб экономике.
Ранее Сергей Марков высказался о разговорах про "жесты доброй воли".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.