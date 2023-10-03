Марков высказался о новом скачке курса доллара: опять атакует

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политолог Сергей Марков прокомментировал ослабления рубля.

Фото: openverse

Марков отреагировал на новый показатель курса доллара, который перевалил за отметку в 98 рублей.

"Доллар опять атакует", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков считает, что власти не предпринимают никаких мер в поддержку рубля. Единственный их шаг, по словам политического экперта, заключается в повышении процентной ставки. Политолог уверен, что это наносит ущерб экономике.

Ранее Сергей Марков высказался о разговорах про "жесты доброй воли".

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