Марков высказался о разговорах про "жесты доброй воли" и "красные линии" российских политиков

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал анализ частоты употребления выражений, которые встречаются в постах Дмитрия Медведева и на сайте Кремля.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Марков опубликовал диаграмму, отражающую то, что некоторые выражения, призванные отразить внешнеполитическую обстановку, стремительно теряют популярность.

К уходящим из обихода высокопоставленных лиц относятся выражения "красные линии", "удары по центрам принятия решений" и "жесты доброй воли".

"Это термины ещё много лет в России будут бояться произносить политики", — выразил своё мнение политический эксперт.

Ранее Сергей Марков назвал букву Z символом трагических ошибок России.

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