Политолог Сергей Марков прокомментировал анализ частоты употребления выражений, которые встречаются в постах Дмитрия Медведева и на сайте Кремля.
Марков опубликовал диаграмму, отражающую то, что некоторые выражения, призванные отразить внешнеполитическую обстановку, стремительно теряют популярность.
К уходящим из обихода высокопоставленных лиц относятся выражения "красные линии", "удары по центрам принятия решений" и "жесты доброй воли".
"Это термины ещё много лет в России будут бояться произносить политики", — выразил своё мнение политический эксперт.
Ранее Сергей Марков назвал букву Z символом трагических ошибок России.
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