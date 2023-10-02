Марков назвал букву Z символом наших трагических ошибок

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему букву Z не нужно использовать в качестве символа российской победы.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Марков заверил, что не хочет дискредитировать букву Z, но призвал оставить данный символ в прошлом.

Он предлагает придумать другой символ, отображающий идею русского мира.

Политолог считает, что буква Z останется в истории России не как символ победы, а как символ наших трагических ошибок.

"А нам нужны символы победы, успеха, силы", — выразил свою точку зрения политический эксперт.

Ранее Сергей Марков объяснил слова Владислава Суркова про союз России, США и ЕС.

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