Политолог Сергей Марков объяснил, почему букву Z не нужно использовать в качестве символа российской победы.
Марков заверил, что не хочет дискредитировать букву Z, но призвал оставить данный символ в прошлом.
Он предлагает придумать другой символ, отображающий идею русского мира.
Политолог считает, что буква Z останется в истории России не как символ победы, а как символ наших трагических ошибок.
"А нам нужны символы победы, успеха, силы", — выразил свою точку зрения политический эксперт.
Ранее Сергей Марков объяснил слова Владислава Суркова про союз России, США и ЕС.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".