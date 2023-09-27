Гильдия Риэлторов: минимальный доход для желающих взять ипотеку в Москве — 200 тысяч рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент "Российской Гильдии Риэлторов" Константин Апрелев рассказал, сколько сегодня необходимо зарабатывать жителю Москвы, чтобы приобрести относительно доступную в плане цены квартиру по ипотеке.

Фото: Pravda.Ru

По словам эксперта, в ближайшем Подмосковье "однушка" будет стоить в районе шести миллионов рублей. Если брать ипотеку на 30 лет, то получим примерный ежемесячный взнос (за вычетом первоначального) — 60 тысяч рублей.

В самой Москве однокомнатные квартиры начинаются уже от девяти миллионов. В таком случае при тех же вводных семье потребуется выделять по 90 тысяч из своего бюджета. А на двухкомнатные квартиры ещё больше — по 100 тысяч, объяснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

"Соответственно, чтобы платить суммы такого порядка, семье нужно зарабатывать хотя бы тысяч 200 — это необходимо, чтобы банк согласовал ей ипотеку. Правда, некоторым кредитным организациям этого будет недостаточно — они могут потребовать, чтобы доход заёмщиков составлял не менее 300 тысяч", — заключил Апрелев.

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