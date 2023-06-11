Mash: на подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* наложили арест из-за долгов

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подмосковный замок уехавшей в Израиль Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина* в деревне Грязь оказался под арестом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Фото: secretmag.ru

По данным издания, в 2018 году Галкин* представал перед судом в связи с неуплатой налогов, причём неоднократно. В итоге недвижимость была арестована, что означает запрет на проведение каких-либо действий по распоряжению объектом. Продать или переписать на кого-либо особняк невозможно.

Владельцем замка площадью почти в 3 000 квадратных метров является Галкин*, который рассчитывает за него получить миллиард рублей, тогда как риелторы оценивают дом в два раза ниже.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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