Shot показал "секретные кадры" с выступления Галкина* в Турции, которое запрещено снимать

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осудивший спецоперацию российский юморист Максим Галкин* категорически запретил снимать его вчерашнее выступление в Анталье, сославшись на то, что концертный зал якобы может оштрафовать за это организаторов, которые, кстати, из Украины. О чём рассказывает артист на своих программах, стало известно Shot.

Фото: mk.ru

Telegram-канал показал "секретные" кадры, которые ни в коем случае нельзя видеть посторонним. Одному из зрителей всё же удалось снять кусочек концерта и выложить его в соцсети.

На видео Галкин* уверяет, что дроны, атаковавшие Москву, летели прямо над его замком, но не тронули его, поскольку там хорошая аура.

Ещё шоумен говорит, что президента Белоруссии Александра Лукашенко пытались заменить на двойника, чтобы республика приняла активное участие в СВО.

Также артист высмеивает бывшую ведущую "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк, которая говорила, что готова идти на фронт с игрушками из передачи.

И утверждает, что их с Аллой Пугачёвой нельзя лишить званий, так как "один не брал, а вторая брала давно и у других".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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Галкин умоляет на коленях простить его. Встал на сторону Москвы и удаляет все видео с критикой СВО