Эксперты назвали причины купить авто до конца 2023 года

К концу года в РФ ожидают снижение цен на легковые машины, которое продолжится в начале 2024 года.

Фото: https://autoservice-ap.ru/

Об этом сообщает "АиФ", ссылаясь на аналитиков.

Обозреватели отмечают, что сегодня ценники автомобилей увеличиваются из-за акцизов, высоких таможенных пошлин, утилизационных сборов.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, в КНР аналогичные авто стоят намного дешевле, и конкуренция среди производителей из Китая приведет к снижению цен на их машины в России. Также ожидается, что в 2024 году вырастет экспорт в РФ не только "китайцев". Он уверен, что компании из ЕС будут искать пути поставок, невзирая на санкции, поскольку рынок России весьма привлекательный.

Заместитель главы комитета по экономической политике ГД РФ Артём Кирьянов заявил, что процесс снижения цен на авто стоит ждать уже в этом декабре.

"Это повод для покупки, — подытожил депутат".

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