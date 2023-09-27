В честь Дня туризма Одноклассники проведут экскурсии по 12 городам России

2:08 Your browser does not support the audio element. Общество

30 сентября и 1 октября ОК представят специальную туристическую программу: пешеходные экскурсии от соцсети пройдут от Калининграда до Владивостока, участие в них смогут принять жители 12 городов по предварительной регистрации на сайте.

Фото: Одноклассники

Благодаря проекту пользователи из разных уголков России смогут узнать больше об истории и достопримечательностях своего города и рассказать о понравившихся местах своим друзьям.

Проект связан с путешествиями — одним из самых популярных увлечений в ОК. Участники программы смогут посетить экскурсии по знаковым местам Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода, Самары Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска и Владивостока.

Во всех городах пройдет по четыре экскурсии, каждая из которых рассчитана на 20 человек. В частности, жители Москвы узнают о домах, которые в прошлом веке передвинули на другое место за счет специальной технологии. Необычная экскурсия пройдет и в Екатеринбурге — ее посетители увидят дворы 50-х годов и узнают, почему дома крестьян могли быть лучше, чем у купцов. Участникам прогулки по Петербургу расскажут о том, как зайти в дом на одной улице, а выйти на другой, и почему Пушкин называл Летний сад своим огородом.

В группе "Путешествия по России" пользователи смогут вдохновиться на новые поездки и узнать об интересных туристических маршрутах. Ко Дню туризма в ней также расскажут о неочевидных достопримечательностях в разных городах страны, чтобы пользователи могли открыть их с нового ракурса.

В честь праздника соцсеть предложила пользователям выбрать самую интересную достопримечательность России. По результатам опроса в ТОП-3 вошли Японский сад в Краснодаре, Итальянский дворик в Санкт-Петербурге и санаторий им. Орджоникидзе в Сочи.

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