Пенсии жителям РФ в 2025 году будут повышаться в соответствии с размером доходов и ростом инфляции. Такой комментарий дала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Размер пенсионных выплат с 2025 года будет увеличиваться два раза в год, пишет Газета.Ru.
"С 2025 года планируется увеличение пенсии неработающим пенсионерам дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля. С 1 февраля — по уровню реальной инфляции, с 1 апреля — по уровню доходов", — объяснила Бессараб.
Таким образом правительство хочет способствовать увеличению доходов российских пенсионеров, отметила парламентарий.
Депутат пояснила, что пенсии на 2024 год могут быть предварительно проиндексированы уже в этом октябре. Это будет сделано в соответствии с текущей инфляцией.
С 1 января 2024 года пенсии в РФ должны вырасти на 7,5%. В среднем они достигнут 23,4 тыс. рублей.
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