Польша втрое нарастила закупку удобрений из РФ — второе место

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков удобрений в Польшу. В июле прошлого года страна экспортировала полякам товара на сумму 6,2 миллиона долларов, в то время как Германия поставила удобрения на сумму 22,6 миллиона долларов.

Фото: Openverse

Также среди лидеров по импорту удобрений в Польшу оказались Литва, Финляндия и Нидерланды.

"В июле прошлого года польский бизнес закупил удобрений у России лишь на 6,2 миллиона долларов, то в этом году уже на 20,2 миллиона долларов", — пишет агентство РИА Новости.

В апреле прошлого года Польша начала резкое снижение объёма закупок российских удобрений, и всего за месяц он уменьшился в 21 раз. Тем не менее, уже в июне импорт удобрений из России вновь начал расти.

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