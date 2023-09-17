Эксперт ООН: ситуация с санкциями на удобрения из России приведёт к катастрофе

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Если после запрета удобрений из Белоруссии с мировых рынков исчезнут аналоги из России, сельское хозяйство нескольких стран Африки и Латинской Америки ждёт катастрофа.

Фото: Openverse

Такое заявление сделала спецдокладчик ООН по вопросу об односторонних санкциях Елена Довгань в интервью РИА Новости.

"Если Россия также исчезнет с рынка удобрений, ситуация с поставкой удобрений африканским странам и ряду стран Латинской Америки станет не просто плохой, а катастрофической", — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что российские компании производят пятую часть калийных удобрений в мире, а также значительное количество азотных удобрений, которым в настоящее время не существует альтернатив.

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