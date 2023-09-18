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O2: магазины в РФ заполнены продуктами по адекватным ценам вопреки санкциям Запада

1:16
Экономика

В российских магазинах сохраняются адекватные цены, несмотря на санкционную политику западных стран. Дефицита каких-либо продуктов не наблюдается. Об этом пишет польский портал O2.pl, ссылаясь на рассказ россиянки Светланы.

O2: магазины в РФ заполнены продуктами по адекватным ценам вопреки санкциям Запада
Фото: Openverse

Как сказано в материале, видеозаписи Светланы в соцсетях доказывают, что прилавки магазинов в России переполнены продуктами питания.

"Магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться", — отмечается в статье.

Авторы заявили, что Россия справляется с последствиями западных санкций. По их словам, у граждан РФ нет опасений по поводу дальнейшей экономической ситуации. Кроме того, они подчеркнули: Светлана, снимающая ролики о российских магазинах и общественных заведениях, гордится тем, что является русской.

В статье уточняется, что в России нет дефицита икры. Авторы обратили внимание на появление аналога McDonalds в стране с "русской Колой", картофелем фри, курицой, бутербродами и соусами.

Журналисты также удивились, почему на полках магазинов в РФ по-прежнему есть шоколадная паста Nutella.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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