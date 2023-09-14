Netley Group: больше западных компаний захотят работать в России через три года

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

С каждым годом все больше западных компаний проявляют интерес к возможности работы в России в ближайшие три-пять лет. Этот прогноз был сделан президентом компании Netley Group, специализирующейся на привлечении инвестиций и развитии бизнеса, Майклом Годдардом.

Фото: Denis Babenko/Russian Look

Он подчеркнул, что уже сейчас множество компаний активно рассматривают альтернативные способы взаимодействия с Россией, учитывая огромные возможности для развития как новых, так и индустрий, которые были утрачены в 90-е годы, начиная от технологических секторов и заканчивая туризмом.

Также важным фактором для бизнеса становятся успехи в развитии торговых отношений и экономических связей Москвы в рамках БРИКС.

Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев выдвинул инициативу введения дополнительного налога "за возвращение" для компаний, желающих вернуться на российский рынок.

По его предложению, этот налог составил бы не менее 10 процентов от стоимости активов организации на момент ее ухода из России. По мнению парламентария, такой налог помог бы компенсировать убытки, понесенные страной в период их отсутствия на рынке.

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