Карты "Мир" могут заработать в Индии и Китае

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель главы Министерства иностранных дел России, Андрей Руденко, объявил на Восточном экономическом форуме, что российские карты "Мир" могут начать действовать в Индии, Китае и других странах Юго-Восточной Азии.

Фото: Официальный сайт ГосДума РФ

По его словам, Москва активно рассматривает этот вопрос. Также он подчеркнул, что с Таиландом вопрос о внедрении карт "Мир" обсуждается через центробанки двух стран.

На данный момент карты "Мир" успешно принимаются в таких странах, как Куба, Венесуэла, Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия.

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