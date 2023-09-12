Путин: доходы граждан России растут, но в целом являются довольно скромными

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходы граждан России увеличиваются, но в целом остаются довольно скромными, следует из заявления российского лидера Владимира Путина.

Фото: Openverse

На встрече с модераторами в рамках ВЭФ-2023 глава государства подчеркнул, что в 2023 году фиксируется рост реальных зарплат.

"И реальные доходы населения растут. Но в целом всё-таки они являются довольно скромными", — подчеркнул президент РФ.

Ранее в Центральном банке России сообщили, что зарплаты в стране начали расти из-за дефицита рабочей силы во многих организациях.

В рамках ВЭФ-2023 руководитель Сбербанка Герман Греф опроверг вероятность нового повышения ключевой ставки. Центробанку нужно оценить эффект от её недавнего увеличения, уточнил банковский деятель.