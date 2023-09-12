Доходы граждан России увеличиваются, но в целом остаются довольно скромными, следует из заявления российского лидера Владимира Путина.
На встрече с модераторами в рамках ВЭФ-2023 глава государства подчеркнул, что в 2023 году фиксируется рост реальных зарплат.
"И реальные доходы населения растут. Но в целом всё-таки они являются довольно скромными", — подчеркнул президент РФ.
Ранее в Центральном банке России сообщили, что зарплаты в стране начали расти из-за дефицита рабочей силы во многих организациях.
В рамках ВЭФ-2023 руководитель Сбербанка Герман Греф опроверг вероятность нового повышения ключевой ставки. Центробанку нужно оценить эффект от её недавнего увеличения, уточнил банковский деятель.
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