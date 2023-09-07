Центробанк назвал дефицит рабочей силы главной причиной роста зарплат в России

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным доклада Центробанка о региональной экономике, спрос на рабочую силу в России значительно возрос в первом полугодии 2023 года, что привело к дефициту персонала в почти 80 процентах компаний. Основной проблемой оказалась нехватка квалифицированных специалистов, что привело к росту заработных плат.

Фото: openverse

Большинство компаний, около 60 процентов, столкнулись с проблемой найма сотрудников, и это в основном относится к квалифицированным специалистам. В ответ на этот дефицит, три четверти компаний решили увеличить зарплаты, привлекая новых сотрудников.

На некоторых предприятиях зарплаты были повышены на 20-27 процентов, и около 30 процентов компаний планируют увеличить расходы на зарплаты к концу года. Секторы торговли, услуг, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства оказались менее склонными к увеличению заработных плат.

Специалисты также отметили, что загрузка рабочей силы в промышленности достигла исторического максимума, что связано с государственными заказами и стремлением к импортозамещению после ухода из страны иностранных компаний.

Одной из ключевых проблем компаний является несоответствие квалификации соискателей и их ожиданий по зарплате. Это становится вызовом для предприятий, которые стараются удовлетворить запросы, так как увеличение числа рабочей силы оказывается невозможным. Центробанк также обратил внимание на переток кадров между разными отраслями, спровоцированный ростом заработных плат и увеличением заказов.

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Это не нехватка рабочей силы—это нехватка заработной платы