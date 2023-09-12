Глава Сбербанка Греф не ожидает нового повышения ключевой ставки на заседании ЦБ

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанку РФ необходимо оценить эффект от предыдущего увеличения ключевой ставки, потому регулятор не будет в сентябре вновь ужесточать монетарную политику.

Фото: Openverse

Что такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в беседе с журналистами за кулисами ВЭФ.

"Не ожидаю повышения, потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены", — пояснил он.

Ранее индийские политики раскритиковали организацию саммита G20 в Нью-Дели: церемония встречи делегатов, по их мнению, была неприличной и больше напоминала болливудские штампы.

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