Центробанку РФ необходимо оценить эффект от предыдущего увеличения ключевой ставки, потому регулятор не будет в сентябре вновь ужесточать монетарную политику.
Что такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в беседе с журналистами за кулисами ВЭФ.
"Не ожидаю повышения, потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены", — пояснил он.
Ранее индийские политики раскритиковали организацию саммита G20 в Нью-Дели: церемония встречи делегатов, по их мнению, была неприличной и больше напоминала болливудские штампы.
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