The Telegraph: в Индии назвали неприличным и "болливудским" приём делегатов G20

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Встреча западных политиков, прибывших на саммит G20 в Нью-Дели, была неприлично организована и оставила "болливудское" впечатление, пишут индийские СМИ.

Фото: Openverse

По мнению некоторых местных чиновников, приём напоминал колониальные времена, так как лидеров стран встречали молодые девушки с танцевальными номерами, причём под песни фривольного содержания.

"Это как минимум неловко", — цитирует представителя конгресса страны Суприю Шринате издание The Telegraph.

Другие собеседники авторов материала согласились, что приём был организован "унизительно" для индийского народа, который имеет древнюю богатейшую историю, и больше напоминал музыкальную мелодраму, снятую в Болливуде.