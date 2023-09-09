В Кабардино-Балкарии начал работу производственный цех по переработке фруктов

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации, предоставленной пресс-службой главы и правительства Кабардино-Балкарии, в регионе успешно начал функционировать плодоперерабатывающий комплекс с производительностью 240 тонн продукции в сутки.

"Глава КБР Казбек Коков ознакомился с работой нового плодоперерабатывающего комплекса мощностью 240 тонн в сутки, который запущен на предприятии "Каббалкрастениеводство". Сельхозпредприятие специализируется на выращивании, хранении, переработке, сортировке, упаковке плодовой продукции. В его активе имеется восемь современных плодохранилищ общей мощностью 17,4 тыс. тонн", — говорится в распространенном сообщении.

Благодаря имеющимся возможностям по долгосрочному хранению урожая в плодохранилищах, переработка может вестись круглогодично. Владельцы личных подсобных хозяйств также могут предоставлять свои урожаи на переработку на данное предприятие.

"Предприятие выпускает соки и стерильное яблочное пюре для детского питания и кондитерских фабрик, выполняя тем самым задачи импортозамещения и продовольственной безопасности. На предприятии планируется увеличить объем производимой продукции и расширить ее ассортимент. Предприятие оснащено современным оборудованием от ведущих производителей, за качество продукции отвечает своя лаборатория", — уточняется в сообщении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.