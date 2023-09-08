Мишустин: рост ВВП России за семь месяцев превысил два процента

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на совещании по проекту федерального бюджета на три года, подчеркнул укрепление экономического роста страны, сообщает ТАСС.

Фото: Wikipedia

Глава правительства привел данные Министерства экономического развития, согласно которым в июле 2023 года в годовом измерении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%.

"В общей сложности за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%", — подчеркнул премьер-министр.

Также Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета заявил, что ожидается дефицит бюджета Российской Федерации на уровне прогнозируемых 2% ВВП к концу 2023 года.

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