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Nihon Keizai: Россия и Саудовская Аравия опять преподнесли всему миру сюрприз

2:08
Экономика

Россия и Саудовская Аравия 5 сентября приняли решение продлить добровольное сокращение добычи и экспорта нефти до конца текущего года. В результате цены на нефть достигли десятимесячных максимумов, говорится в сообщении японского агентства Nihon Keizai.

Nihon Keizai: Россия и Саудовская Аравия опять преподнесли всему миру сюрприз
Фото: https://www.kathimerini.gr/

Общее сокращение добычи составляет 1,3 миллиона баррелей в день, более одного процента ежедневного мирового спроса на нефть. Кроме того, поведение Саудовской Аравии, которая идёт наперекор интересам США, в очередной раз демонстрирует охлаждение отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

К слову сказать, решение о сокращении добычи нефти до конца года удивило многих участников рынка. Дело в том, что ранее сокращение продлевали на месяц. А потому и в этот раз ожидалось, что сокращение будет продлено до октября.

Так что Россия и Саудовская Аравия опять преподнесли сюрприз.

К тому же есть основания полагать, что напряжённость в отношениях между США и нефтедобывающими странами, которые входят в ОПЕК, облегчает задачу по уменьшению нефтедобычи. Страны, входящие в объединение, неоднократно отклоняли просьбы Вашингтона о наращивании добычи нефти — наоборот, они её сокращали.

Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты ранее играли на стороне Соединённых Штатов, но теперь они диверсифицируют своих партнёров, — например, за счёт присоединения к БРИКС.

Решение о продлении сокращения добычи нефти щекочет нервы американской администрации Байдена, отмечает японское агентство. Удорожание нефти приведёт к росту стоимости бензина, что может повлиять на рейтинг одобрения Байдена в преддверии президентских выборов 2024 года.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предпримет все шаги, чтобы снизить потребительские цены на бензин.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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