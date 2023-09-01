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Антон Куликов

Власти Индии поручили НПЗ соблюдать западный потолок цен на нефть из России

2:38
Экономика

Власти Индии не вмешивались в закупки нефтеперерабатывающих заводов, но поручили им соблюдать потолок цен на российскую нефть, который был установлен западными странами, сообщает Bloomberg.

Власти Индии поручили НПЗ соблюдать западный потолок цен на нефть из России
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Агентство ссылается на заявление министра нефти и природного газа Индии Сингха Пури, однако не приводит прямую цитату. Ранее в Индии официально не заявляли, что намерены соблюдать ограничение на цену российской нефти или намереваются это делать.

Американское агентство предполагает, что скупка индийскими компаниями российской нефти, которая росла рекордными объёмами с прошлого года, возможно, завершается.

И при этом ссылается, опять-таки, на Пури, который заявил, что "наша зависимость от российской нефти резко снизится". По его словам, предложения поставщиков с Ближнего Востока сейчас выглядят более привлекательными.

При этом министр ранее неоднократно заявлял, что его страна не становится зависимой от поставок из какой-либо страны, напоминает РБК.

"Скажу предельно ясно. Мы сегодня находимся в рыночной ситуации и будем покупать у кого угодно", — подчёркивал министр. Примерно то же самое говорили и другие высокопоставленные индийские чиновники.

Западные страны ввели потолок цен на российскую нефть в декабре прошлого года. Речь идёт о поставках морским путём, цена такой нефти не должна превышать 60 долларов за баррель.

При этом официальные лица на Западе уверяют, что "потолок" успешно работает. А вот пресса сообщает, что цена российской нефти его превышает. Напомним, согласно указу Владимира Путина, российским компаниям запрещено поставлять нефть иностранным компаниям и частным лицам, которые поддерживают ограничение цены на неё.

"Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 млрд долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно шесть-семь млрд долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта", — указывал Задорнов.

Это он назвал одним из факторов снижения курса российского рубля. В Минэнерго РФ, впрочем, на это заявили, что проблемы с конвертацией рупий не отражают реального положения дел, потому что нефтяные компании возвращают большую часть выручки в валюте. Министерство указало, что задержки не носят системного характера.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы нефть индия
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