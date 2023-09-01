Власти Индии поручили НПЗ соблюдать западный потолок цен на нефть из России

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Индии не вмешивались в закупки нефтеперерабатывающих заводов, но поручили им соблюдать потолок цен на российскую нефть, который был установлен западными странами, сообщает Bloomberg.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Агентство ссылается на заявление министра нефти и природного газа Индии Сингха Пури, однако не приводит прямую цитату. Ранее в Индии официально не заявляли, что намерены соблюдать ограничение на цену российской нефти или намереваются это делать.

Американское агентство предполагает, что скупка индийскими компаниями российской нефти, которая росла рекордными объёмами с прошлого года, возможно, завершается.

И при этом ссылается, опять-таки, на Пури, который заявил, что "наша зависимость от российской нефти резко снизится". По его словам, предложения поставщиков с Ближнего Востока сейчас выглядят более привлекательными.

При этом министр ранее неоднократно заявлял, что его страна не становится зависимой от поставок из какой-либо страны, напоминает РБК.

"Скажу предельно ясно. Мы сегодня находимся в рыночной ситуации и будем покупать у кого угодно", — подчёркивал министр. Примерно то же самое говорили и другие высокопоставленные индийские чиновники.

Западные страны ввели потолок цен на российскую нефть в декабре прошлого года. Речь идёт о поставках морским путём, цена такой нефти не должна превышать 60 долларов за баррель.

При этом официальные лица на Западе уверяют, что "потолок" успешно работает. А вот пресса сообщает, что цена российской нефти его превышает. Напомним, согласно указу Владимира Путина, российским компаниям запрещено поставлять нефть иностранным компаниям и частным лицам, которые поддерживают ограничение цены на неё.

"Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 млрд долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно шесть-семь млрд долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта", — указывал Задорнов.

Это он назвал одним из факторов снижения курса российского рубля. В Минэнерго РФ, впрочем, на это заявили, что проблемы с конвертацией рупий не отражают реального положения дел, потому что нефтяные компании возвращают большую часть выручки в валюте. Министерство указало, что задержки не носят системного характера.