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Эксперт Осянин: из-за повышения ставки ЦБ подорожают новостройки

Экономика

Из-за повышения Центробанком России ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов — до 12 процентов годовых в стране подорожают новостройки, заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

Эксперт Осянин: из-за повышения ставки ЦБ подорожают новостройки
Фото: pixabay.com; Tumisu

Как подчеркнул эксперт, рост цен стоит ожидать сразу на несколько процентов.

"Рост цен на новостройки ожидается примерно в районе 8-10% к концу 2023 года", — заявил эксперт РИА Новости.

Однако уже осенью начнут действовать ограничения на ипотечные продукты, что может привести к снижению стоимости нового жилья. Впрочем, спрос может к тому времени сократиться.

"Ожидаю снижение цен на рынке нового жилья вслед за 20-процентным падением спроса, а также возможно будет удорожание проектного финансирования", — резюмировал Осянин.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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