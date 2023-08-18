Эксперт Осянин: из-за повышения ставки ЦБ подорожают новостройки

Из-за повышения Центробанком России ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов — до 12 процентов годовых в стране подорожают новостройки, заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

Фото: pixabay.com; Tumisu

Как подчеркнул эксперт, рост цен стоит ожидать сразу на несколько процентов.

"Рост цен на новостройки ожидается примерно в районе 8-10% к концу 2023 года", — заявил эксперт РИА Новости.

Однако уже осенью начнут действовать ограничения на ипотечные продукты, что может привести к снижению стоимости нового жилья. Впрочем, спрос может к тому времени сократиться.

"Ожидаю снижение цен на рынке нового жилья вслед за 20-процентным падением спроса, а также возможно будет удорожание проектного финансирования", — резюмировал Осянин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.