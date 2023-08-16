Аналитик Кабаков предупредил о повышении ставки по ипотеке выше 12 процентов

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

После того как Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до 12%, начнут расти процентные ставки по ипотечным кредитам, предупредил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.

Фото: pixabay.com; Tumisu

От этого спорного в сложной экономической ситуации решения ЦБ, добавил он, в первую очередь выгоду получат банки.

"Кредитные организации сумеют из этого извлечь дополнительную прибыль. Повысится стоимость кредитования", — подчеркнул экономист.

Что касается ипотечников, им стоит готовиться к повышению процентной ставки "до 12% и даже выше", отметил Кабаков.

"Однако, если при повышении ключевой ставки инфляция не снизится, то возникнут дополнительные риски: банкротства некоторых заемщиков", — предупредил он в интервью URA. RU.

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