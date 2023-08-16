После того как Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до 12%, начнут расти процентные ставки по ипотечным кредитам, предупредил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.
От этого спорного в сложной экономической ситуации решения ЦБ, добавил он, в первую очередь выгоду получат банки.
"Кредитные организации сумеют из этого извлечь дополнительную прибыль. Повысится стоимость кредитования", — подчеркнул экономист.
Что касается ипотечников, им стоит готовиться к повышению процентной ставки "до 12% и даже выше", отметил Кабаков.
"Однако, если при повышении ключевой ставки инфляция не снизится, то возникнут дополнительные риски: банкротства некоторых заемщиков", — предупредил он в интервью URA. RU.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".