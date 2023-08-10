Банк "Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличных свыше 10 тыс. долларов и евро

С 16 августа банк "Ренессанс Кредит" вводит комиссию в размере 10% за внесение наличных денежных средств на сумму свыше 10 тыс. долларов США или евро в день, сообщили в кредитной организации.
Как пояснили ТАСС в колл-центре банка, в настоящее время комиссия за внесение наличных в долларах или евро не взимается, а новая комиссия будет действовать только с 16 августа.
Ранее несколько банков в России также объявили о введении комиссий за внесение наличных в иностранной валюте. Так, Райффайзенбанк с 1 августа ввел комиссию в размере 1% за внесение наличных денежных средств в сумме до 200 000 рублей в отделениях банка. Минимальный размер комиссии составляет 300 рублей. Ситибанк вводит комиссию в размере 5% с 15 августа.
7 июля Тинькофф Банк увеличил комиссию за внесение наличных в банкоматах с 1% до 4%, а максимальный размер комиссии достиг 10%, говорится в материалах банка. Кроме того, комиссию ввели БКС Банк, "Интеза", "Цифра Банк" и Экспобанк.
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