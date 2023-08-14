В Торгово-промышленной палате спрогнозировали снижение урожая овощей из-за жары

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аномальная жара в ряде регионов России грозит снижением урожайности, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Пётр Чекмарёв. По словам эксперта, необходимо срочно разработать меры поддержки для аграриев.

Фото: www.thespruce. com/thmb/jFItV5UlK-9ksNAHrwSx2JwU2Q0=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/growing--potatoes-in-the-home-garden-1403476-01-a2575511a69d4fcb84727dcf5a25c75e.jpg

Как подчеркнул Чекмарёв, в регионы Поволжья и Сибири этим летом пришла сильная засуха, и тем овощам, которые не находятся на поливе, грозит гибель.

"Там, где нет полива, овощи и картофель дадут минимальный урожай или погибнут. По сахарной свёкле: если будут дожди, она ещё наберет массу и сахаристость, но урожай всё равно будет в этом году ниже", — сообщил председатель комитета ТПП "Известиям".

По мнению эксперта, необходимо оперативно посчитать ущерб, который аграриям нанесла засуха и предпринять меры по их поддержке и субсидированию.

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