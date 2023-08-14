Аномальная жара в ряде регионов России грозит снижением урожайности, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Пётр Чекмарёв. По словам эксперта, необходимо срочно разработать меры поддержки для аграриев.
Как подчеркнул Чекмарёв, в регионы Поволжья и Сибири этим летом пришла сильная засуха, и тем овощам, которые не находятся на поливе, грозит гибель.
"Там, где нет полива, овощи и картофель дадут минимальный урожай или погибнут. По сахарной свёкле: если будут дожди, она ещё наберет массу и сахаристость, но урожай всё равно будет в этом году ниже", — сообщил председатель комитета ТПП "Известиям".
По мнению эксперта, необходимо оперативно посчитать ущерб, который аграриям нанесла засуха и предпринять меры по их поддержке и субсидированию.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.