Kauppalehti: Запад преподнёс России невероятный подарок

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономические санкции Запада, похоже, не нанесли России такой сильный удар, как ожидалось. Экономика страны вовсе не близка к коллапсу — наоборот, полагает финское издание Kauppalehti.

Фото: Pravda.Ru

В прошлом году экспорт товаров и услуг из Российской Федерации вырос до 628 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд — 590 миллиардов долларов — был установлен десять лет назад. В целом внешнеторговый оборот России сейчас находится на том же уровне, что и до пандемии коронавируса, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").

Запад резко сократил торговлю с Россией, но внешнюю торговлю страны ему разрушить не удалось, цитирует издание профессора международного бизнеса Университета Турку Кари Лиухто.

Крупнейшим торговым партнёром России стал Китай, в мае 2023 года его доля составляла уже более 40 процентов объёма внешней торговли России. Доля стран Евросоюза составляла в то же время десять процентов, несмотря на санкции.

По оценке Лиухто, вскоре Индия и Турция станут для России более важными торговыми партнерами, чем Евросоюз. Импорт в Россию из Турции — а это страна НАТО — увеличился в четыре раза, а российский экспорт в Индию возрос в пять раз.

Невероятный подарок для российского бюджета, приходит к выводу финское издание. И коллективный Запад принял в этом непосредственное участие, добавим. Ведь это США и Евросоюз были инициаторами санкций, а не кто-то ещё.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.