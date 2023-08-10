Handelsblatt: Россия добилась промежуточной победы в экономической борьбе

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на масштабное санкционное давление, Россия достигла промежуточного успеха в экономической борьбе с западными странами. Немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на анализ Bloomberg, информирует о росте доходов России в июле на 5,3% (до 8,66 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Фото: lotosgtrk.ru

Согласно Handelsblatt, для Кремля это промежуточная экономическая победа над западными странами, тогда как для Вашингтона и Евросоюза это вызывает тревогу.

В июле Россия, несмотря на санкции Запада, добилась увеличения доходов от экспорта нефти и газа. Газета также подчеркивает, что РФ находится в более устойчивом положении благодаря экспорту энергоносителей. Авторы статьи отмечают, что санкции могут оказаться эффективными, если они применяются к государствам с дефицитом счета текущих операций, которые зависят от зарубежных инвесторов для финансирования импорта. Однако Россия не входит в эту категорию.

Повышение стоимости российских энергоносителей поднимает вопросы о целесообразности санкций со стороны Евросоюза, говорится в статье.

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