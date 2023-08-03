Целевая выручка "Росатома" в 2023 году по прогнозам превысит 2 трлн рублей

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

На отраслевой конференции "Управление инновациями Росатома" в Нижнем Новгороде директор по стратегическому управлению Госкорпорации "Росатом" Игорь Ермаков сообщил, что целевая выручка госкорпорации в 2023 году превысит 2 трлн рублей.

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

"По прогнозу на 2023 год мы уже видим явное превышение отметки в 2 трлн рублей. В ближайшие пару лет мы намерены выйти на 3 трлн рублей, а цель в 4 трлн рублей вполне достижима", — заявил Ермаков.

Он также подчеркнул, что к 2030 году "Росатом" намерен достичь показателя выручки в 4 трлн рублей, тогда как в 2018 году этот показатель составлял около 1 трлн рублей.

Госкорпорация "Росатом" — диверсифицированный холдинг в области атомной энергетики, включающий активы в энергетическом, инжиниринговом и строительном секторах.

Стратегическим направлением деятельности компании является развитие низкоуглеродной генерации, в том числе ветроэнергетики. Являясь национальным лидером в производстве электроэнергии, на долю которого приходится около 20% общего объема производства, Росатом также занимает первое место в мире по портфелю заказов на сооружение атомных электростанций. В настоящее время на различных стадиях реализации находятся 33 энергоблока в 10 странах мира.

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