На отраслевой конференции "Управление инновациями Росатома" в Нижнем Новгороде директор по стратегическому управлению Госкорпорации "Росатом" Игорь Ермаков сообщил, что целевая выручка госкорпорации в 2023 году превысит 2 трлн рублей.
"По прогнозу на 2023 год мы уже видим явное превышение отметки в 2 трлн рублей. В ближайшие пару лет мы намерены выйти на 3 трлн рублей, а цель в 4 трлн рублей вполне достижима", — заявил Ермаков.
Он также подчеркнул, что к 2030 году "Росатом" намерен достичь показателя выручки в 4 трлн рублей, тогда как в 2018 году этот показатель составлял около 1 трлн рублей.
Госкорпорация "Росатом" — диверсифицированный холдинг в области атомной энергетики, включающий активы в энергетическом, инжиниринговом и строительном секторах.
Стратегическим направлением деятельности компании является развитие низкоуглеродной генерации, в том числе ветроэнергетики. Являясь национальным лидером в производстве электроэнергии, на долю которого приходится около 20% общего объема производства, Росатом также занимает первое место в мире по портфелю заказов на сооружение атомных электростанций. В настоящее время на различных стадиях реализации находятся 33 энергоблока в 10 странах мира.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.