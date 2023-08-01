Wildberries вышел на рынок Азербайджана: в Баку открыт первый пункт выдачи

Международная онлайн-платформа Wildberries намерена расширить своё присутствие и выйти на рынок Азербайджана. Этот стратегический шаг не только позволит жителям Азербайджана получить доступ к разнообразному ассортименту товаров, но и предоставит местным компаниям возможность выйти в онлайн-сегмент, создать партнерские пункты самовывоза и в перспективе освоить зарубежные рынки.

Фото: Газета.Ru

Недавнее заявление компании Wildberries подтверждает начало её деятельности в Азербайджане, который стал восьмым государством, где розничная онлайн-сеть начала своё присутствие. Этот шаг был встречен с воодушевлением, поскольку он открывает новые возможности как для потребителей, так и для предпринимателей в этом регионе.

С расширением сети жители Азербайджана получили доступ к огромному ассортименту товаров, насчитывающему более 5 млн единиц хранения. Предложения охватывают различные категории, включая моду, обувь, аксессуары, косметику, детские товары, электронику, товары для дома, продукты питания, цифровые товары и многое другое. Независимо от своих предпочтений и потребностей, покупатели в Азербайджане теперь могут с удобством найти нужные им товары через Wildberries.

Для обеспечения оперативной доставки заказов Wildberries открыла в стране пункты выдачи заказов (POD). Первый такой пункт уже открыт в Баку, что обеспечивает удобство для покупателей. Удобные пункты самовывоза позволяют покупателям с лёгкостью получать свои заказы.

Решение Wildberries о выходе на рынок Азербайджана отражает признание компанией перспектив развития электронной коммерции в этой стране. Этот шаг соответствует концепции развития предпринимательства, расширения логистических возможностей и увеличения общего объёма торговли между Россией, Азербайджаном и странами Центральной Азии. Такое взаимодействие может привести к значительному росту коммерческой активности в регионе.

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