Аристов: Средний возраст кредитного заемщика в России - 30 лет

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов описал портрет среднестатистического должника по кредитам в России, об этом сообщил источник РИА Новости в своем Telegram-канале.

Фото: banki.ru

Представитель рассказал, что средний возраст заемщика от 30 до 45 лет и живет он в крупном городе. Также Аристов отметил, что размер долга варьируется в размере 173 тысяч рублей.

Напомним, что вчера глава ФССП анонсировал запуск единой базы должников в России. Который поможет заемщикам контролировать размер долга через личный кабинет на Госуслугах. Также отмечается, что список планируется ввести во все крупные ведомства, которые будут задействованы в исполнительном производстве.

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