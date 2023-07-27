Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов описал портрет среднестатистического должника по кредитам в России, об этом сообщил источник РИА Новости в своем Telegram-канале.
Представитель рассказал, что средний возраст заемщика от 30 до 45 лет и живет он в крупном городе. Также Аристов отметил, что размер долга варьируется в размере 173 тысяч рублей.
Напомним, что вчера глава ФССП анонсировал запуск единой базы должников в России. Который поможет заемщикам контролировать размер долга через личный кабинет на Госуслугах. Также отмечается, что список планируется ввести во все крупные ведомства, которые будут задействованы в исполнительном производстве.
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